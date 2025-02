Quotidiano.net - Gli affari dell’Italia con gli Emirati Arabi: cosa c’è negli oltre 40 accordi firmati a Roma

, 24 febbraio 2025 - Una "giornata storica". Così la premier Giorgia Meloni ha definito la firma di40tra Italia edUniti, in occasione della visita di Stato adel presidenteno Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L'accordo segna un salto di qualità nella cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con investimenti per 40 miliardi di dollari e collaborazioni in settori chiave come energia, difesa, intelligenza artificiale e infrastrutture. "Abbiamo deciso di portare la collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima", ha dichiarato Meloni. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la volontà di "intensificare la collaborazione in tanti aspetti" con il Paese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il ruolo strategico degliper l'export italiano, evidenziando come l'interscambio commerciale tra i due Paesi sia cresciuto del 14% annuo.