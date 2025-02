Sport.quotidiano.net - Girone a. Il Padova ferma la striscia vincente della Giana. Biancazzurri sconfitti dopo cinque successi di fila

Leggi su Sport.quotidiano.net

All’Euganeo il posticipo serale vede laErminio pagare dazio alla capolista, che tiene così a distanza il Vicenza.2’ biancoscudati già in vantaggio con la rete di destro di Valente dal limite. Colombara evita pocoguai peggiori su Bortolussi, ma deve lasciare il campo per infortunio al 10’ a Piazza. Un minutoil destro di Marotta esce invece di poco. Ilreclama poi un rigore per un tocco di mano di Lamesta, ma l’arbitro da vicino opta per l’involontarietà. Al 31’ il sinistro di Liguori si stampa sulla traversa, mentre Delli Carri al 37’ salva sulla linea evamente Stuckler spreca. Nel secondo tempo, la gara si fa più spezzettata, poche le emozioni e nemmeno i cambi incidono per la. Al 18’ Nichetti ci prova da fuori, ma a raddoppiare è Fusi con un tocco ravvicinato, prima del tris di Buonaiuto.