Girone A. Agyemang match winner. Il Renate si arrende all’unico gol del Novara

Al Silvio Piola ilsidi misura al, con qualche rammarico. Le pantere nerazzurre, al Piola in completo bianco, continuano a soffrire sotto porta. Al 4’ sinistro di Mastromonaco fuori, ma sul ribaltamento di fronte ilrischia su un’imbucata di Morosini. Quest’ultimo è ancora pericoloso al 13’: corner e tentativo in rovesciata, con Ghezzi che spazza l’area. Al quarto d’ora è però Vassallo a prendere in pieno la traversa. Annullato un gol alper fuorigioco di Plescia al 20’. Ilrisponde al 25’ con il colpo di testa di Da Graca, centrale tra le braccia di Nobile. I piemontesi sbloccano al 33’: lancio lungo di Lorenzini e grande sinistro di. Nella ripresa bisogna aspettare il 7’ con lo strappo palla al piede di Bonetti, che serve Plescia, ma il tiro di quest’ultimo non è preciso.