Panorama.it - Gioventù alterata

Leggi su Panorama.it

Usano le chat dei social per contattare i pusher. Con un «direct» di Instagram o un messaggio su TikTok prenotano il quantitativo. A Caivano o ai Parioli non fa differenza. Adolescenti con lo zaino sulle spalle e il cellulare in mano aspettano il loro turno per acquistare la dose. Dall’altra parte, spacciatori altrettanto giovani vendono cocaina, ketamina e pasticche. Per il fumo a prezzi da fast food, invece, c’è il nigeriano sotto casa. Le piazze di spaccio, raccontano le inchieste giudiziarie, si avvicinano sempre di più al consumatore, passando dalle periferie suburbane ai parchi, alle fermate dell’autobus e anche davanti alle scuole. La roba costa sempre meno e la vita ha sempre meno valore. Come dimostra la storia di Nora Jlassi, la quindicenne trovata senza vita a San Bonifacio (Verona) il 27 gennaio scorso, in un appartamento abbandonato dell’Ater che era diventato un covo di tossici.