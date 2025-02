Thesocialpost.it - Giovane americana partorisce in albergo a Parigi e lancia il figlio dalla finestra: il piccolo è morto

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a, dove unaha partorito in una stanza d’e subito dopo hato il neonato. Nonostante i tentativi di soccorso, per il bambino non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasferita in ospedale e posta in stato di fermopolizia.Leggi anche: Scambiano gli ovuli,unnon suo: caos negli UsaIl dramma nel ventesimo arrondissementSecondo quanto riferitoProcura di, il neonato sarebbe stato gettatodel secondo piano di unsituato nel ventesimo arrondissement intorno alle 6 del mattino. Paris-Match riporta che lasi trovava in Europa per un viaggio di studi, insieme ad altri studenti statunitensi.Aperta un’inchiesta per chiarire le circostanzeLe urla provenientistanza hanno attirato l’attenzione di alcuni testimoni, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.