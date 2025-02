Ilgiornaleditalia.it - Giornata mondiale malattie rare, fari accesi su patologie reumatologiche

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Fira, 'diagnosi tardiva può compromettere gravemente la prognosi' Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione delladelle, la Fondazione italiana per la ricerca in reumatologia (Fira) accende i riflettori sullepoco c