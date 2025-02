Lanazione.it - Giornata in ricordo di Michela Falchi

Leggi su Lanazione.it

Un pomeriggio di arte e memoria per ricordare la maestra, scomparsa il 25 febbraio di dieci anni fa. Domani, alle 14, il giardino della scuola primaria G. Viviani di Marina di Pisa – doveha insegnato per più di vent’anni – si animerà con "Primavera in mare", un evento che celebra le sue grandi passioni: la poesia, la pittura, la musica, la danza, il teatro e il mare. La commemorazione sarà il momento finale di un percorso didattico di poesia e di pittura al quale hanno partecipato i bambini di tutte le classi e che prevederà una premiazione. Ilsi concluderà con un flashmob collettivo guidato dai ballerini Irene Cannata e Niccolò Gaggio della scuola di danza “Amarindance” e noti come la Famiglia Danzante per le loro performance insieme ai loro figli Angelo e Agnes.