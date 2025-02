Metropolitanmagazine.it - Giorgia svela il “consiglio” di Ornella Vanoni e risponde indirettamente alle critiche di Mogol

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ieri seraha parlato della sua vita privata e, soprattutto, della sua carriera e dell’esperienza a Sanremo 2025. Ha confermato che il nuovo album uscirà nel corso dell’anno, ma non ha ancora avuto il tempo di lavorarci per bene, e che le piacerebbe tornare a condurre X Factor, nonostante non abbia ancora ricevuto alcuna chiamata. Nel corso dell’intervista, ha accennato a un divertente episodio che ha visto protagoniste lei e, quando si sono esibite insieme in occasione di un concerto diretto dal maestro Vessicchio. «Ci alternavamo», ha raccontato, «e ognuna cantava le sue cose e poi insieme. A un certo punto canto una canzone di Aretha Franklin con una grande escursione vocale. Insomma, spingevo. Finisco, applauso. Lei era seduta lì e mi fa: “Ma perché urli sempre? Ma quanto urli?! Ma non c’è bisogno di urlare così”.