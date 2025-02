Ilfattoquotidiano.it - Giorgia e le ‘frecciate’ a Mogol durante Che Tempo Che fa: ecco cosa hanno detto la cantante e Fabio Fazio

“Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce a emozionare”. Chi ha parlato così?. Il paroliere ha pensato di dire la sua sul modo (straordinario) didi. Un pensiero che ha suscitato molte critiche ma cheha confermato intervistato, sempre a Un Giorno da Pecora dove aveva rilasciato le prime dichiarazioni: “Io ain realtà volevo aiutarla (.). Ha una bellissima voce, è una bellissima ragazza, però canta forse un po’ troppo e quindi è meno credibile. Io volevo solo darle una mano e lo facevo gratuitamente, quindi non ho fatto niente di male e non volevo offendere nessuno.