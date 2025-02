Giglio va fuori assurdo Grande Fratello colpo di scena sul concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice avvenuta lunedì scorso, un altrodovrà abbandonare la casa del. Nella puntata del 24 febbraio è prevista una nuova eliminazione, con il pubblico che deciderà il destino dei cinque concorrenti ancora in nomination. A rischiare l’eliminazione ci sono, Mattia, Shaila, Iago e Chiara, e sarà il pubblico, tramite il televoto, a scegliere chi dovrà lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Ilche riceverà il minor numero di voti dovrà dire addio al programma proprio a un passo dalla finale. Secondo un sondaggio condotto da Reality House, ilche appare maggiormente in pericolo è Lucali. Infatti,è attualmente il meno votato tra i cinque in nomination.