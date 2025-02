Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi da Linus: emozioni e risate al teatro Duse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 febbraio 2025 – Sale sul palco del, in tuta, tra gli applausi e le. Èil super ospite (video) della ‘radio dal vivo’ creata dache nel weekend ha affascinato il pubblico bolognese. In uno studio, a, le cui pareti sono arredate esclusivamente con scaffali contenenti gli amati vinili del conduttore, è andato in scena Radio Linetti Live, lo spettacolo che, simbolo di Radio Deejay, ha portato in duplice data aldi via Cartoleria.: una serata died“Mi ha chiamato Rudy Zerbi – commentasul palco – e mi ha detto ‘guarda che c’èche ha parlato di te per dieci minuti’. “Ma ho detto solo cose belle su di te: ho detto che ti lavi i denti per venti minuti tutte le sere”, incalza