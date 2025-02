Dilei.it - Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “Una persona orribile ha distrutto il mio matrimonio”

è tornato a raccontarsi senza filtri durante la sua ospitata a La, il talk show di Caterina Balivo. Il conduttore, noto per la sua ironia tagliente e la lunga carriera televisiva, ha aperto una finestra sulla sua vita privata, svelando dettagli inediti sul suocon Valeria Donati. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato: “Unahail mio”. Un racconto che mescola sentimenti, tradimenti e un addio che non è mai stato del tutto metabolizzato.La confessione di: “L’ha manipolata e portata via da me”e Valeria Donati sono stati sposati per quasi vent’anni, un’unione solida che ha visto la nascita della loro figlia Michela nel 1994.Ma come ha rivelato nel salotto televisivo, la loro relazione ha preso una sinaspettata quando Valeria, attraversando un momento difficile, si è affidata a uno psichiatra.