Isaechia.it - Gf Vip, flirt in corso tra Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato di una famosissima Vippona? La foto che conferma i rumor

Leggi su Isaechia.it

, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, starebbe frequentandodi una nota ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.L’influencer salernitana è spesso finita al centro delle cronache rosa per la sua vita sentimentale. Oltre ai numerosiche nel tempo le sono stati attribuiti, la schermitrice ha fatto parlare di sé per la tormentata relazione con Francesco Chiofalo e, successivamente, per quella con Edoardo Donnamaria. Con quest’ultimo, in particolare, ha vissuto una storia d’amore piuttosto burrascosa. I due si erano incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, dove avevano iniziato una frequentazione. Terminato il reality show, avevano continuato a stare insieme lontano dalle telecamere. Dopo poco, però, la loro relazione giunse al capolinea e, da allora,non ha più condiviso pubblicamente i dettagli sulla sua vita sentimentale.