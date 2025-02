Panorama.it - Germania: vince Merz. L'AfD raddoppia i voti. Mentre la Spd crolla

Le elezioni inhanno registrato il record di affluenza: 84 per cento. La più alta dal 1990, anno della riunificazione. Sondaggi della vigilia rispettati. Vincono i cristiano-democratici di Friedrich, attestandosi intorno al 29%. Tracollo totale dei socialdemocratici e dei verdi. La Spd, il più antico partito del Paese, sembra destinato al tramonto. Mai aveva raggiunto un risultato così basso: 16 per cento. Il cancelliere uscente Olaf Scholz ne prende subito atto: “Risultato amaro”, ha commentato in modo laconico. Ma la notizia della serata è un’altra. Il successo dell’ultradestra. L’AfD è riuscita are i, attestandosi al 20,8 per cento. La formazione di Alice Weidel ha trionfato in tutti gli ex cinque Stati delladell’Est. La leader parla di “momento storico” e si è detta pronta a “tendere la mano per offrire cooperazione alla Cdu”.