Germania vince Cdu-Csu ma l’instabilità politica è ancora all’ordine del giorno Il test definitivo per i partiti tradizionali

La coalizione Cdu-Csule elezioni in, ma la stabilità del governo èlontana. “Se il Bundestag durerà 5 anni? Non ci scommetterei”. L’analisi del voto.Cdu-Csu ma “del”. Ilper i(Ansa Foto) – notizie.comAlle urnela coalizione formata da Cdu-Csu con il il 28,6% dei voti, ma l’Afd da solo porta a casa il 20,8% delle preferenze. Il leader di Cdu Friedrich Merz ha escluso un’alleanza per formare prossimo governo con l’ultradestra. Latedesca èin bilico?“Non scommetterei nella stabilità del Bundestag per quattro anni”. A parlare ai nostri microfoni è Luca Verzichelli, politologo e presidente della Società italiana Scienze politiche. “Non scommetterei nemmeno su un governo che si formerà così facilmente, anche se la non entrata di alcuni ha tranquillizzato l’anima dei sostenitori dei”.