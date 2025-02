It.insideover.com - Germania spaccata dal voto: a Ovest trionfa la Cdu di Merz, a Est esplode l’AfD

Secondo una prima analisi dei dati delle elezioni tedesche, laappare nettamente divisa in due: i risultati preliminari indicano la Cdu/Csu del prossimo cancelliere Friedrich(28.8%) prevalere nettamente a, mentre l’AfD ( sopra il 20%) domina nell’Est, sfruttando il malcontento delle regioni ex-comuniste, laddove un tempo (elezioni del 2021) primeggiava l’Spd, che raccoglie oggi il suo peggior risultato del dopoguerra. In alcuni distretti, come Görlitz o Mittelsachsen, Alternative für Deutschland supera addirittura il 40% dei voti.Un trend, nell’Est, che conferma quanto già accaduto nei Länder tedeschi il 1° settembre 2024, quando l’AfD (Alternative für Deutschland) esplose in Turingia e Sassonia, dove superò il 30% dei voti. A livello locale, un’eccezione è rappresentata da Hannes Loth, eletto sindaco di Raguhn-Jeßnitz (Sassonia-Anhalt) nel 2023, primo e finora unico caso di un rappresentante AfD a capo di un’amministrazione comunale.