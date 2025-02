Quotidiano.net - Germania: Schlein commenta la sconfitta del governo e la crescita di Afd e Linke

"Invedremo quale maggioranza si comporrà, sicuramente ci sono dati interessanti: quello dell'affluenza" che significa "una richiesta di cambiamento" ma c'è anche "unaper iluscente con un risultato alto dei nazionalisti dell'Afd e un raddoppio della sinistra con. Lo ha detto la segretaria del Pd, Ellydurante una diretta sui social. "Ha pesato molto sicuramente - ha aggiunto - la condizione materiale delle persone, il caro energia e la difficoltà di questa recessione economica che va avanti da un po'" e che "pesa sulla percezione rispetto al proprio futuro". "Le destre - ha concluso - sono forti anche con la spinta di Trump e di Musk ma non sono imbattibili e non le batteremo rincorrendo o cedendo sul loro terreno" ma "trascinandole dove non hanno risultati" sul terreno economico e sociale.