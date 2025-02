Secoloditalia.it - Germania, scalda i muscoli la coalizione dei perdenti. La sinistra sconfitta non molla la poltrona

Leggi su Secoloditalia.it

Esito previsto, anticipato largamente dai sondaggi confermati nelle urne, ma non con numeri così imponenti e ultimativi. La débacle dei socialdemocratici ine laanche personale del cancelliere uscente, Olaf Scholz, che già anticipato che lascerà la politica, è schiacciante. Così come è schiacciante il successo della destra di Afd che conquista 10 punti (ottiene il 20,8% delle preferenze, +10,4% rispetto al voto del 2021) diventando il secondo partito dietro alla Cdu-Csu (che ottiene il 28,6 di preferenze) di Friedrich Merz, prossimo cancelliere. Alle prese con il battesimo della Grosse Koalition con i(socialdemocratici e Verdi) per sbarrare la strada alla destra in nome del sempreverde “cordone sanitario”., storico tonfo per l’Spd di ScholzTonfo pesante per Spd che scende al minimo storico dal dopoguerra e registra un calo di quasi dieci punti (- 9,3%) fermandosi a 16,4%.