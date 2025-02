Iltempo.it - Germania, prove di governicchio. Merz chiama l'Spd per la "Grosse koalition"

Tutto come previsto. Friedrich, vincitore delle elezioni federali di domenica 23 febbraio in, punta allacon l'Spd. "Insieme con i socialdemocratici siamo nella posizione di formare un governo ed è esattamente quello che vogliamo", ha annunciato il leader della Cdu, anticipando che i colloqui "inizieranno nei prossimi giorni". Insomma, nessun dialogo con la destra dell'AfD che ha raddoppiato i voti delle precedenti elezioni arrivando al 22,8 per cento. "Sono determinato a condurre discussioni rapide e costruttive con i socialdemocratici per formare un governo di coalizione entro Pasqua", che cade il 20 aprile, ha assicurato. Espresso l'auspicio di colloqui "costruttivi, positivi e rapidi" con l' Spd,ha indicato i tre temi che dovranno essere prioritari per il nuovo governo.