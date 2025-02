Ilfogliettone.it - Germania, Merz e la storica vittoria della Cdu. Vola l’estrema destra (oltre 20%), Scholz esce di scena

Il 23 febbraio 2025 sarà ricordato come una dataper la. Friedrich, leaderCDU (Unione Cristiano-Democratica), ha sigillato unache molti definiscono già “epocale”. Dopo una campagna elettorale intensa e combattuta, i tedeschi hanno premiato la CDU e il suo alleato bavarese, la CSU, consegnando loro il timone per le prossime consultazioni di governo. Con un’affluenza record dell’84%, le elezioni anticipate hanno segnato un cambiamento significativo nel panorama politico tedesco, con l’ascesa dell’ultrae il crollo dei socialdemocratici.Il trionfo die il crollo diI numeri non lasciano spazio a dubbi: la CDU ha ottenuto il 28,6% dei voti, un netto miglioramento rispetto al 24,1% del 2021. Olaf, cancelliere uscente e leader dell’SPD (Partito Socialdemocratico), ha ammesso la sconfitta con visibile amarezza, annunciando il suo ritiro dallapolitica.