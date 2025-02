Quotidiano.net - Germania, Merz annuncia l’alleanza con l’Spd: “Governo di coalizione entro Pasqua”

Berlino, 24 febbraio 2025 - I Conservatori vincono le elezioni in, Ma l’elettorato tedesco è frammentato e ora la sfida del centrista Friedrichsarà formare unsolido e duraturo. Storico avversario della Merkel, il leader dell'Unione Cdu-Csu - primo partito con il 28,5% (+4,4) - punta alla Grosse koalition con l'Spd.con i socialdemocratici (16,4%, un calo di oltre 9 punti) è l’unica strada per arginare l'ultra destra AfD - seconda, con il 20,8% (+10,4) - ma di fatto legherà le mani del nuovo (possibile) cancelliere tedesco, troppo ‘fragile’ per tentare un viaggio in solitaria. Intanto, a poche ore dalle elezioni,traccia la linea politica dei prossimi mesi. Oggi in conferenza stampa ha trattato i nodi cruciali: il rapporto con gli Usa, il sostegno a Netanyahu – “Non sarà arrestato in” – e la linea sull’immigrazione e le frontiere.