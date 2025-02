.com - Germania: Merz accelera verso la “Grosse Koalition”. Con gli sconfitti dell’Spd, ma senza l’ultradestra Afd

Leggi su .com

"Il mondo non aspetta noi, non possiamo perdere tempo in interminabili trattative per formare il nuovo governo della". La frase è di Friedrich, che domenica 23 febbraio 2025 ha vinto le elezioni e vuole iniziare le consultazioni il prima possibile, per non lasciare Berlino troppo a lungouna guidaL'articolola “”. Con gli, maAfd proviene da Firenze Post.