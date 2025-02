Germania Merz accelera sul governo con i Socialisti | No a frontiere chiuse ma protette L’Ucraina? Inaccettabile Trump che decide sulle nostre teste

Leggi su Open.online

«Abbiamo un mandato chiaro e costruiremo una Grosse Koalition» con i Socialdemocratici. A parlare è Friedrich, leader della Cdu e vincitore delle elezioni federali in. Con il 28,5% dei consensi, i cristiano-democratici si sono imposti come primo partito a livello nazionale e guideranno la prossima maggioranza di. Lo scenario più probabile, confermato ora dallo stesso leader della Cdu, è un’intesa a due con i Socialdemocratici di Olaf Scholz, che pure sono reduci da uno dei peggiori risultati elettorali della loro storia recente. «I colloqui inizieranno nei prossimi giorni», ha spiegatoall’indomani del voto, aggiungendo di voler parlare con il presidente della Spd e con il cancelliere uscente per un passaggio di consegne. «Anche se la situazione è difficile – ha aggiunto il leader della Cdu – sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni».