Germania | l’impatto delle elezioni sulla riforma del debito e la difesa

Laall’indomani del voto è un fermento, in vista della formazione di una grande coalizione e di un cambio di leadership politica. Cambio che, in un mondo che cambia, avrà riflessi nmportant anche sulle scelte politiche. “Un nuovo governo guidato dalla CDU/CSU dovrebbe concordare rapidamente come affrontare le debolezze strutturali dell’economia mentre affronta una politica commerciale e distatunitense sempre più protezionistica e contraddittoria”, spiega Eiko Sievert, analista del Settore sovrano e pubblico di Scope Ratings.Al momento sembra probabile che l’SPD possa essere l’unico partner di coalizione della CDU/CSU il che dovrebbe accelerare la formazione di un governo con meno compromessi necessari rispetto all’alternativa di una coalizione tripartitica con i Verdi.Il nodo del“Un ampio accordo in base al quale l’SPD acconsente alle riforme sul lato dell’offerta richieste dalla CDU e questa a sua volta accetta di sfruttare ulteriore spazio fiscale, principalmente sue investimenti, potrebbe contribuire a migliorare la competitività dellae le prospettive di crescita a medio termine”, ha sottolineato Sievert che però fa notare che ladel freno alprevista dalla Costituzione tedesca rimarrà impegnativa, poiché i tre principali partiti centristi detengono appena sotto la maggioranza parlamentare dei due terzi necessaria per modificare la costituzione.