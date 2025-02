Lapresse.it - Germania: leader AfD Weidel, ho ricevuto congratulazioni da Musk

Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Stamattina, quando ho acceso il telefono, ho visto di averchiamate e messaggi dagli Stati Uniti, tra cui quelli di Eloncon le sue”. Lo ha detto ladell’AfD, Alice, in conferenza stampa, dopo che il suo partito di estrema destra è arrivato secondo alle elezioni che si sono tenute ieri in. “Telefonerò oggi, a chi non ve lo dirò qui e ora”, ha aggiunto, “siamo la potenza inriconosciuta a livello internazionale. Siamo in contatto con tutte le parti e questo include l’Amministrazione Trump”.