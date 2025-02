Ilprimatonazionale.it - Germania, il voto di protesta alla destra: può cambiare il paradigma europeo?

Roma, 24 feb – Le elezioni tedesche hanno mandato un segnale forte e inequivocabile: inil popolo ha rigettato le politiche fallimentari della “coalizione semaforo” e chiede un cambiamento. Ma quale? Ilsegnala la crescente insofferenza verso l’immigrazione di massa e il declino economico, dall’altro la geografia politica emersa dalle urne dimostra che il sistema è ancora strutturato per impedire un vero riallineamento in chiave sovranista ed europea di Berlino.Lae il paradosso AfDInutile negarlo: è successo di nuovo. Il partito che tutti le principali forze di sinistra hanno contribuito a combattere mediaticamente ha avuto un successo senza precedenti. L’accusa di “nazismo” non basta più, a dimostrazione ancora una volta di quanto certi tabù devono e possono essere rotti.