Germania | Habeck non sarò più leader dei Verdi

Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il candidato cancelliere per itedeschi, Robert, ha annunciato che non ricoprirà più incarichi apicali nel partito, dopo i risultati delle elezioni di ieri in cui ihanno ottenuto l’11,6%. “Non cercherò più un ruolo di primo piano nello schieramento dei”, ha dettoda Berlino, citato dai media tedeschi. “Volevo di più e noi volevamo di più”, ha aggiunto, “quella era la campagna elettorale che volevo condurre”.