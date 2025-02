Lapresse.it - Germania, cosa succede dopo il voto: possibile coalizione Cdu-Csu con Spd

Leggi su Lapresse.it

Laha votato per le elezioni federali che determineranno il nuovo Bundestag. I risultati hanno sancito la vittoria dell’Unione Cdu-Csu, che ora dovrà formare il prossimo governo, verosimilmente con un’accordo dicon l’Spd,che i liberali di Fdp e i ‘rossobruni’ di Bsw sono rimasti fuori dal Parlamento. Questo risultato consentirebbe di non dover formare unaa tre con i Verdi. Esclusa qualsiasi collaborazione con l’ultradestra dell’AfD, che è risultata la seconda forza politica in. Di seguito una sintesi dei prossimi passiil, i prossimi passiil24 febbraio: il lunedì successivo alle elezioni gli organi direttivi di tutti i partiti analizzano per la prima volta i risultati del. È solitamente il momento per gli sconfitti di annunciare le loro dimissioni, se non l’hanno già fatto la sera delle elezioni, come avvenuto con il leader dell’Fdp, Christian Lindner.