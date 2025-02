Game-experience.it - Gears of War Il Film, Dave Bautista chiama a raccolta i fan: serve una petizione per mettere fretta a Netflix

ha annunciato da tempo l’adattamento cinematografico diof War, ma le notizie sullo sviluppo sono ormai ferme da mesi. Per questo motivo,, attore noto per il suo ruolo nei Guardiani della Galassia e leggenda della WWE, ha deciso di prendere in mano la situazione. Durante un’intervista per il suo nuovoIn the Lost Lands,ha chiesto ai fan di mobilitarsi con unaper convincerea dare una spinta al progetto.L’attore ha anche rivelato di aver contattato personalmente la celebre piattaforma di streaming per sollecitare l’avanzamento del, esclamando: “Non è che non li stia assillando. Dai,, mettiti in moto!”. L’ultimo aggiornamento ufficiale suof War Ilrisale all’inizio del 2023, quandoha annunciato che Jon Spaihts (Dune, Doctor Strange) avrebbe scritto la sceneggiatura.