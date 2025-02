Terzotemponapoli.com - Gazzetta : Il Milan vende le stelle: Maignan, Theo e Leao

: IlleIl quotidiano dalle pagine rosa nel numero odierno riporta notizie di aria di rivoluzione sul mercato in casa rossonera. Secondo ladello Sport, il club rossonero potrebbere le treMikeHernandez e Rafael. I primi due, nazionali francesi, hanno il contratto in scadenza a giugno 2026: senza rinnovo, c’è un alto rischio di perderli a parametro zero. Per il portiere è già stata trovata da tempo una bozza di accordo per un prolungamento fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione e un aumento d’ingaggio da 3,2 a 5 milioni di euro netti all’anno, ma non è una garanzia che resti al 100%. Invece la trattativa per il rinnovo del contratto conHernandez si è arenata e difficilmente ripartirà.