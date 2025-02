Juventusnews24.com - Gatti Juve, sempre piu? leader nell’emergenza difensiva: altra prestazione super del bianconero a Cagliari. I numeri della sua partita

Leggi su Juventusnews24.com

di Enrico Pecci. Idella partita del difensorepiùcon Thiago MottaL’emergenzadellantus, da Bremer e Cabal a Kalulu e Renato Veiga, ha reso Federicol’imprescindibile di Thiago Motta ed il nuovodella difesa bianconera. Aè arrivato il secondo clean sheet consecutivo in campionato: laè tornata a blindare la difesa esta vivendo il suo miglior momento da quando veste il. Il centrale si è distinto anche all’Unipol Domus in entrambe le fasi di gioco: ecco idella sua partita., partita senza sbavature in entrambe le fasi di gioco: idiNei 90 minuti giocati a, stando ai dati forniti da Sofascore, Federicoha chiuso la sua partita con un tiro bloccato e ben 10 rinvii difensivi.