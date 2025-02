Liberoquotidiano.it - Gasperini irriso da Percassi in diretta: "Ce ne faremo una ragione", l'Atalanta esplode

Che i rapporti tra Gian Pieroe Luca, per usare un eufemismo, non siano idilliaci a Bergamo e non solo a Bergamo ormai è risaputo. L'annuncio dato sabato dal tecnico dell', in nerazzurro dal 2016 e in grado di trasformare un club di provincia in super-potenza del calcio italiano (ed europeo) di sicuro non ha riportato tranquillità a Zingonia, anzi. Il mister di Grugliasco, 67 anni, alla vigilia del match di Empoli poi stravinto 5-0 dalla Dea è uscito allo scoperto dicendo a chiare lettere che non ci sarà un rinnovo. Insomma, la sua esperienza con l'finirà a fine contratto, nel 2026. Ma qualcuno sospetta che la separazione potrebbe arrivare già la prossima estate, a meno di un clamoroso colpo-scudetto. I tifosi nerazzurri, come ovvio, sono preoccupati per gli scenari futuri, perché non sarà facile trovare un allenatore in grado di dare le stesse garanzie di competitività assicurate dal Gasp in tutti questi anni.