Gasperini è un grande tecnico con improvvise scivolate da zitella stizzita

è uncondaFALLI DA DIETRO(rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 26° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Ore 14,08 di domenica 23 febbraio.L’Inter è prima.Non sarà facile rimuoverla da lì.A Como il Napoli perde la testa non solo della classifica contro una squadra decisamente più debole.Lariani messi bene in campo, una coppia di gemme rare da ammirare, un allenatore ambizioso.Ma proprio niente di eccezionale.Una gara da portare a casa in tranquillità. Poco più che una gita al lago.Il primo tempo sembra rispettare la previsione.Dopo il pasticcio iniziale la squadra si organizza e gestisce bene.Pressione altissima e centrocampo dominante con la sorpresa Billing.Si aspetta solo di concretizzare l’evidente superiorità.