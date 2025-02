Liberoquotidiano.it - Gasperini e Atalanta, cosa c'è davvero dietro l'addio. Ma occhio al colpo di scena

Gian Pieroè un genio del calcio e, come tutti i geni, ha un carattere - per dirla con un eufemismo - non facile. Burbero, diretto, scomodo, scontroso e permaloso, è odiato dagli avversari e spesso mal sopportato anche dai suoi, che siano giocatori o dirigenti. Però fa divertire, fa guadagnare e fa vincere (certo, l'ha conquistato un solo trofeo ma, in 118 anni di vita, non era mai arrivata a livelli così alti in campionato e in Europa): ecco perché gli si perdona molto, ecco perché il suo rapporto con il club nerazzurro dura da nove anni, che in questo mondo del pallone sempre più frenetico e schizofrenico sono un record. Gasp ha portato Bergamo nell'élite del football tra imprese storiche e partite epiche, ma anche litigi, polemiche, battibecchi (l'ultimo con Lookman dopo l'eliminazione in Champions), messaggi criptici, frecciatine e scontri che alla lunga, poco alla volta, hanno logorato i rapporti con la famiglia Percassi.