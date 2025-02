Bergamonews.it - Gasp non rinnova? Luca Percassi replica: “Se non vorrà, ce ne faremo una ragione”

“Non rinnoverò il contratto, vedremo se terminarlo in anticipo”. Gian Pieroerini nella conferenza stampa di sabato 22 febbraio, alla vigilia della sfida contro l’Empoli, aveva lanciato il sasso. E ieri è arrivata ladella società, per bocca dell’amministratore delegato. “Deciderà lui: se non, ce neuna” ha dichiarato.Il botta e rispostaerini-“Giustamente, come è stato detto spesso, c’è un inizio e una fine a tutto”. Rispondendo a una domanda sul futuro, mistererini ha affermato che la sua avventura sulla panchina dell’Atalanta avrà una scadenza a breve termine, che potrebbe essere anche nell’estate 2025. “Non ci saranno rinnovi in continuità di questo contratto” ha detto, “vedremo a fine anno se sarà il caso di andare a scadenza (al 30 giugno 2026, ndr) o di interrompere le cose prima“.