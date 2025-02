Ilfattoquotidiano.it - Gamma semplificata e prezzi competitivi. Duster è il campione del Value For Money

Meno di ventimila euro: il listino della nuova Daciaparte da 19.900 euro, un prezzo decisamente inteante per un modello estremamente gettonato (un Suv) e da quasi 4,35 metri di lunghezza. Inoltre, è un entry level decisamente molto apprezzato in Italia, perché è la variante bifuel a benzina e Gpl da quasi 1.400 chilometri di autonomia.Laè semplice e chiara con una forbice di 8.000 euro fra la versione meno cara e quelle più costose, ossia la variante Extreme della TCe 130 mild hybrid a trazione integrale e della full hybrid 140 e l’allestimento Journey sempre della 140. Le declinazioni sono quattro: la Essential, proposta esclusivamente come ECO-G 100 a doppia alimentazione, la Expression, la Journey e la Extreme (tutte e tre le motorizzazioni).Il prezzo, dicono le statistiche interne della filiale italiana di Dacia, non è il parametro principale perché “oggi circa il 70% dei clientisceglie i livelli di allestimento al vertice della”.