Gaetano il sesto episodio di Call Back di Camilla Bianchini disponibile dal 24 febbraio

Dal 242025 èsu tutte le piattaforme di streaming digitale la sesta puntata di “”, il podcast fictional italiano prodotto da Blackcandy Produzioni e tratto dall’omonimo romanzo di, edito da Bertoni Editore.Nelintitolato “”, Nina che aveva appena fatto da Baby Planner alla festa di Mavilavi, una baby influencer, riceve una chiamata improvvisa dal suo vecchio insegnante Igor, che la informa che, il suo compagno del corso di teatro al liceo, si è suicidato. Nina è sconvolta, ma ben presto riceve la notizia che è stata convocata per un provino importante per un film scritto da uno sceneggiatore americano con cui collabora Marlon. È un’opportunità unica per lei. Attrice, scrittrice e voce narrante del podcast,attraverso questa storia, dà voce ad una generazione, quella dei Millennial, che, nonostante le incertezze, non smette mai di sognare.