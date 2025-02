G7 Usa non vuole condanna della Russia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.55 Il G7 potrebbe non trovare un accordo per un comunicato congiunto per il terzo anniversario dell'inizioguerra in Ucraina, dopo che gli Stati Uniti hanno minacciato di ritirare il loro sostegno a un documento condiviso. Le diplomazie dei sette Paesi stanno cercando un compromesso dopo che gli Usa hanno manifestato la loro opposizione a ogni forma dinei confronti. Washington si oppone anche ad ulteriori sanzioni riguardanti i prodotti energetici per spingere laal negoziato.