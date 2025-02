Quifinanza.it - Fwu Life, come recuperare i soldi dopo il fallimento: le istruzioni dell’azienda

Stanno emergendo nuove informazioni dettagliate sul caso dei risparmiatori e contraenti coinvolti neldella compagnia assicurativa Fwu. L’Autorità di vigilanza lussemburghese, il Commissariat aux Assurances, ha pubblicato sul proprio sito ulteriori informazioni, incluse le Faq relative alla liquidazione di FwuInsurance.La situazione in breveNei chiarimenti forniti dall’Autorità del Lussemburgo, si sottolinea, ad esempio, che i contraenti non perderanno l’intero ammontare dei loro risparmi, nonostante la liquidazione della compagnia assicurativa FwuInsurance Lux Sa. Il credito dei contraenti sarà determinato dal liquidatore in base al valore di liquidazione dei contratti. I clienti riceveranno una nota informativa dal liquidatore, contenente l’importo del loro credito, insieme alla dichiarazione di credito precompilata.