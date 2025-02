Abruzzo24ore.tv - Furto shock: 39enne arrestato per colpo da 800 euro in negozio

Chieti - Un uomo di 39 anni è statoa Sambuceto per aver sottratto capi d'abbigliamento per un valore di 800da unlocale; durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato da un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Questa mattina, nell'area commerciale di Sambuceto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hannoun uomo di 39 anni, di origine senegalese, con l'accusa die ricettazione. L'individuo è entrato nelOviesse, ha prelevato vari capi d'abbigliamento per un totale di circa 800e ha tentato la fuga attraverso l'uscita di emergenza. Il responsabile del punto vendita, accortosi dell'accaduto, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. I militari sono riusciti a individuare rapidamente il sospetto nelle vicinanze, trovandolo ancora in possesso della merce rubata.