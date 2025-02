Ilgiorno.it - Fugge dopo l’incidente. Denunciato ventenne

Sorpassa le auto ferme al semaforo rosso, finisce contro una macchina che proveniva dalla direzione opposta e scappa dal luogo delsenza prestare soccorso. Ma non è andato molto lontano: il pirata della strada, infatti, è stato rintracciato dalla polizia locale mentre mangiava in un fast food poco distante. È successo sabato pomeriggio a Rho. Erano passate da poco le 18, un’Alfa 159 station wagon proveniente da Milano e diretta verso Legnano stava percorrendo la Statale 33 del Sempione quando ha superato le auto ferme al semaforo rosso, all’altezza dell’incrocio con via Lainate. Una manovra azzardata e pericolosa, tant’è che l’Alfa 159 è finita contro una macchina che proveniva da Legnano e stava per svoltare in via Lainate, con regolare semaforo verde. A bordo della macchina urtata c’erano 5 persone: il conducente, la moglie e tre bambini.