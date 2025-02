Formiche.net - Fuga dalla Cina, Pechino corre ai ripari per fermare i capitali

Leggi su Formiche.net

non potevano restarsene con le mani in mano. Troppo grave, troppo rumorosa ladegli investitoriseconda economia globale. Piccolo riassunto. Nei giorni scorsi Formiche.net ha raccontato come in questi ultimi mesi i mercati abbiano voltato le spalle, non è la prima volta, alla. Da una parte le grandi società straniere hanno distratto i propri investimenti, dall’altra le stesse imprese cinesi hanno deciso di dirottare i proprialtrove. I soli gruppi esteri hanno puntato sul Dragone solo 4,5 miliardi di investimenti, il dato più basso dal 1992. Tradotto, sempre lo scorso anno gli investimenti diretti insono crollati del 30%, contro una media mondiale dell’8%.E allora, ecco il piano diper salvare il salvabile. Pochi giorni fa è stato infatti reso pubblico dal Consiglio di Stato cinese il Piano 2025 per la stabilizzazione degli investimenti esteri, che include una ventina di misure specifiche suddivise in quattro aree principali: più apertura del mercato, il miglioramento del livello di promozione degli investimenti, l’aumento dell’efficacia delle piattaforme e l’intensificazione dei servizi di supporto per chi vuole investire.