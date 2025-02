Fruttivendolo picchiato e rapinato Mentre ero a terra diceva | dammi i soldi o ti ammazzo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un lungo minuto d’inferno. Nel mezzo calci, pugni, bottigliate. “o tiero a”.Lo zigomo sinistro di Gaetano Cali? e? gonfio e nero. Come l’occhio, tumefatto e sormontato da un vistoso cerotto per le botte prese. E? successo sabato mattina, 22 febbraio. “Saranno state le 7.30, avevo appena aperto il negozio – racconta il 62enne di Terno d’Isola, che gestisce un negozio dial civico 32 di via Celadina, al confine tra Bergamo e Gorle -. Un ragazzo straniero sui 30 anni e? entrato, ha preso due birre e se ne e? andato”. Poi e? tornato. “Si? – prosegue Cali? -. Stavo mettendo iin cassa e ha afferrato il mio portafogli”. A quel punto il commerciante ha reagito d’istinto. “Gli ho sferrato tre pugni in faccia, lui ha iniziato a colpirmi a bottigliate”.