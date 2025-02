Fruttivendolo picchiato e rapinato all’apertura del negozio Mentre ero a terra diceva | dammi i soldi o ti ammazzo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Calci, pugni, bottigliate. Un lunghissimo minuto d’inferno. “o tiero a”.L’occhio sinistro di Gaetano Cali? e? gonfio e nero, sormontato da un vistoso cerotto per le botte che ha preso. “E? successo sabato mattina. Saranno state le 7.30, quando ho aperto il– racconta il 62enne di Terno d’Isola, che gestisce undial civico 32 di via Celadina, al confine tra Bergamo e Gorle -. Un ragazzo nordafricano sui 30 anni e? entrato, ha preso due birre e se ne e? andato”. Poi e? tornato. “Si? – prosegue Cali? -. Stavo mettendo iin cassa e ha afferrato il mio portafogli”. A quel punto il commerciante ha reagito d’istinto. “Gli ho sferrato tre pugni in faccia, lui ha iniziato a colpirmi in testa con le bottiglie”.