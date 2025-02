Ilrestodelcarlino.it - Frodi, bulli e ‘sextortion’, il crimine corre in rete: caccia agli hacker

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 24 febbraio 2025 – Dalla classica truffa online fino alle cosiddette, le estorsioni a sfondo sessuale, passando per la pirateria informatica e il cybersmo. Iline la ‘rosa’ dei reati su cui indaga la polizia postale è sempre più vasta. Un trend in crescita in particolare dal periodo pandemico, ma che continua anche ora a rappresentare una importante ‘fetta’ delle denunce che si registrano ogni anno. Per rendersi conto della portata del fenomeno basta dare un’occhiata ai dati che fotografano l’attività del 2024 della polizia postale di Ferrara. Nel complesso, le denunce gestite dinvestigatori informatici sono state 721. Il dato più significativo è quello che si legge alla voce reati informatici: nel complesso, tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno scorso, nel territorio estense sono state sporte 351 denunce, 236 per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, 108 per frode informatica e sette per attacchi informatici del tipo ‘man in the middle’ (una forma di pirateria nella quale l’si inserisce nelle comunicazioni tra due soggetti al fine di rubare dati o commettere altri illeciti).