Friedrich Merz annuncia colloqui per formare una Grosse Koalition in Germania

"Abbiamo un chiaro mandato e costruiremo una". Lo ha dettoparlando alla Konrad Adenauer Haus. "Iinizieranno nei prossimi giorni", ha spiegato, aggiungendo di voler parlare con il presidente dell'SPD e con il cancelliere per un passaggio di consegne sensato. "Anche se la situazione è difficile sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni. AfD ha esattamente il doppio dei voti dell'ultima volta e questo è l'ultimo segnale di allerta ai partiti del centro". Lo ha dettoa Berlino. "Sono determinato ad accogliere questi segnali. E sono determinato acostruttivi e veloci con l'SPD. Come ho detto ieri sera il mondo non aspetta". "Laha bisogno di un governo in grado di agire", ha affermato ribadendo di volere il governo entro Pasqua.