Ilfattoquotidiano.it - Friederich Merz (Cdu-Csu) dopo la vittoria in Germania: “Formeremo nuovo Governo rapidamente per essere di nuovo presenti in Ue”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Le cose non saranno facili per formare un. Dobbiamo crearlo il prima possibile con un’adeguata maggioranza parlamentare, perché laha bisogno dinuovamente presente in Europa”. Così, leader Cdu-Csu inlaalle elezioni.L'articolo(Cdu-Csu)lain: “perdiin Ue” proviene da Il Fatto Quotidiano.