Vicenzatoday.it - Freeway, sigle tv & cartoons 80/90 live

Leggi su Vicenzatoday.it

sono una band che suona ledi tutto quello che passa per la tv: cartoni animati, telefilm, film, pubblicità, musical, monoscopio rai.Fanno concerti un po' in tutta Italia, sono andati nei maggiori festival fumetti e cosplay e anche in TV,alla Vera Birreria il 28 febbraio.