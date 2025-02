Ilfogliettone.it - Fratture a braccio e gamba, bimbo di 4 anni massacrato dal padre. L’uomo è stato arrestato

Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto Scicli, nel Ragusano. Un uomo è finito in manette con l’accusa di aver selvaggiamente picchiato il proprio figlioletto di appena quattro, procurandoglia une a una. Il dramma si è consumato ai primi di febbraio, ma è trapelato solo ora, dopo il blitz dei carabinieri che hanno messo fine all’incubo del piccolo.Il bambino è giunto in condizioni critiche all’ospedale di Modica, trasportato d’urgenza dal personale del 118. I medici, di fronte a un quadro clinico allarmante, non hanno esitato ad allertare le forze dell’ordine. Le lesioni riscontrate sul corpo del minore –agli arti e segni evidenti di percosse – hanno subito fatto scattare il sospetto di maltrattamenti. “È caduto dal letto”, ha dichiarato la madre ai sanitari, tentando una giustificazione che non ha retto al vaglio degli investigatori.