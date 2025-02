Internews24.com - Frattesi, il piano della Roma per regalarsi il centrocampista: gli scenari

di Redazione, lavuole ilnerazzurro a tutti i costi: ildel club giallorossoLa vittorianel play-off contro il Porto in Europa League è stata cruciale sia sportivamente, per puntare a un nuovo trofeo, sia economicamente. Arrivare in fondo al torneo potrebbe fruttare al club giallorosso 21,4 milioni in premi, 5 incassi da partita e altri 40 milioni da ranking e market pool. Inoltre, vincere la coppa qualificherebbe laper la Champions League, aprendo nuove opportunità di guadagno, utili per un importante calciomercato.Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra gli obiettivi di mercato principali c’è sicuramente Davidedell’Inter, molto legato alla. A gennaio, il club ha tentato di ingaggiarlo, ma l’Inter non ha voluto cederlo.